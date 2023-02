Thiounes Plan für Fürth Dieses erfahrene Duo soll Fortunas Trumpf werden

Nein, ein Problem auf fremden Plätzen möchte Christian Weber sich gar nicht erst andichten lassen. „In der Hinrunde hieß es ja auch schon, wir hätten einen Auswärtskomplex“, sagt Fortunas Sportdirektor schmunzelnd. Damals hatten die Düsseldorfer zwar zum Auftakt in Magdeburg gewonnen, danach aber in fünf Partien auf des Gegners Scholle nur einen Punkt geholt. Ganz so weit ist es aktuell noch nicht, aber immerhin hat die Truppe von Trainer Daniel Thioune ihre jüngsten drei Auswärtsspiele allesamt verloren: in der Liga in Hannover und Paderborn, im Pokal in Nürnberg.