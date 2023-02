Ergebnis nach großem Fan-Voting Er ist Fortunas Spieler des Monats Januar

Nach seiner Ankündigung, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in Düsseldorf nicht verlängern zu wollen, hatten viele schon spekuliert, der polnische Nationalstürmer würde Fortuna bereits in der Winterpause verlassen. Doch Kownacki will sich bis Vertragsende voll hineinhängen. Aktuell wird er allerdings von einer Verletzung ausgebremst. Rückkehr? Aktuell ungewiss.