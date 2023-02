Um danach Karneval feiern zu können Diesen närrischen Fluch will Fortunas Ginczek in Fürth beenden

Der Karneval hält Einzug im Rheinland, denn am Donnerstag beginnt die Hochphase der Session. Die Narren bevölern die Stadt, spätestens ab 11.11 Uhr, vermutlich auch schon früher. Nur auf dem Trainingsplatz von Fortuna wird das anders sein, schließlich steht für die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune am Samstag (13 Uhr) das Auswärtsspiel bei Greuther Fürth an. In der Familie von Angreifer Daniel Ginczek sind die Rollen zum Auftakt des Straßenkarnevals deshalb eindeutig verteilt. „Ich bin zu Hause, meine Frau geht feiern“, sagt der 31-Jährige.