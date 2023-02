Gegen Trabzonspor in Düsseldorf Was man zu Fortunas-Benefizspiel für Erdbeben-Opfer wissen muss

Es ist eine Welle der Hilfsbereitschaft angerollt. Und auch Fortuna wird sich daran beteiligen. Was unsere Redaktion am Donnerstag bereits berichtet hatte, wurde uns heute vom Verein bestätigt. Der Zweitligist ist in konkreten Gesprächen mit dem türkischen Klub Trabzonspor über ein Benefizspiel. Dieses soll am Montag, 27. Februar, in der Düsseldorfer Arena ausgetragen werden.