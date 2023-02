Chance für Zweitligist Auf welche Nachwuchsspieler Fortunas Sportdirektor Weber setzt

Ein bisschen Saarland ist in Christian Weber immer noch erhalten geblieben, obwohl Fortunas Sportdirektor schon seit vielen Jahren im Rheinland lebt. Mit den heftigen Stimmungsschwankungen seiner neuen Heimat hat er es nicht so, er bevorzugt die ruhige und gewissenhafte Analyse. Und so war in Weber auch nicht alles zusammengebrochen, als der Zweitligist mit dem 1:4 in Paderborn und dem Pokal-Aus in Nürnberg zwei ganz bittere Rückschläge hinnehmen musste.