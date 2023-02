Auf einen Kaffee mit Vlatko Glavas Diesen Fluch schleppt Fortunas Aufstiegsheld mit sich herum

Was hat ihn denn diesmal nach Düsseldorf geführt? „Das ist so banal“, sagt er lachend. „Bei meinem Wagen war der TÜV abgelaufen, das musste ich erledigen.“ Also kam er dann mal schnell herüber aus dem schönen Bugojno in Bosnien-Herzegowina, seinem Geburtsort, in dem er seit etlichen Jahren wieder lebt.