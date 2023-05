Bewegende Worte zum Abschied Fortuna-Vorsänger Marvin hört nach zehn Jahren an der Spitze der Ultras auf

Schon einmal an diesem Sonntag ist er kurz auf dem Rasen gewesen, um Rouwen Hennings nach dessen letztem Heimspiel im Fortuna-Dress ein besonderes Trikot als Abschiedsgeschenk zu überreichen. Wenig später betritt Marvin, der Vorsänger der Ultras, den Platz wieder – an der Seite von Torhüter Raphael Wolf. Denn auch für den Kopf der aktiven Fanszene ist dieser Tag keiner wie jeder andere. Zum letzten Mal hat er in den vorangegangenen knapp zwei Stunden bei einem Spiel seines Herzensvereins den Ton in der Kurve angegeben, zum letzten Mal hat er die Südtribüne dirigiert. Nach zehn Jahren tritt der „Capo“ ab.