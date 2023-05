Bei Fortunas 3:3 gegen Hannover Wenn das Ergebnis mal nicht im Mittelpunkt steht

Meinung | Düsseldorf · Natürlich wollten alle gewinnen. Fortuna, weil sie den 35.512 Zuschauern in der Arena ein rundum gelungenes Fest zum Heim-Saisonfinale bieten wollte. Hannover 96, weil es seinen Aufwärtstrend am Ende einer missratenen Spielzeit bestätigen wollte. Doch es gab Wichtigeres an diesem Tag.

22.05.2023, 07:02 Uhr

11 Bilder Hier verabschiedet sich Rouwen Hennings von den Fortuna-Fans 11 Bilder Foto: dpa/Roland Weihrauch

Fußball ist ein Ergebnissport. Wie oft hat man diese Floskel nicht schon gehört – vor allem dann, wenn eine Mannschaft gut gespielt und am Ende doch nicht gewonnen hat. Natürlich stimmt die Aussage auch, denn gerade im Profigeschäft kann sich letztlich kein Verein etwas dafür kaufen, wenn am Ende das Resultat nicht stimmt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Hier verabschiedet sich Rouwen Hennings von den Fortuna-Fans