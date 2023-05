Emotionales Instagram-Video So tränenreich verabschiedet sich Hennings von Fortuna und den Fans

Ich habe in vielen Gesprächen versucht, die Argumente, die für mich sprechen, in die Waagschale zu werfen. Leider waren sie nicht so überzeugend, wie ich gehofft hatte. Ich habe immer noch sehr große Lust und Spaß an diesem Sport, bin überzeugt, dass ich auf hohem Niveau einer Mannschaft helfen kann – und muss das leider an einem anderen Ort tun. Ich werde auf jeden Fall für diese Aufgabe brennen. Man hat in all den Jahren gesehen, dass man das von mir erwarten kann. Das Positive ist: Eine Rückkehr ist beschlossene Sache.