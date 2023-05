Skepsis und Kritik wegen „Fortuna für alle“ Diese Fragen hat der Vorstand mit der organisierten Fanszene geklärt

Jene Tage, an denen die deutsche, europäische und in Teilen auch interkontinentale Fußballöffentlichkeit gespannt und anerkennend nach Kostenpflichtiger Inhalt Düsseldorf geschaut hat, liegen mittlerweile schon ein wenig zurück. Knapp dreieinhalb Wochen ist es her, dass Fortuna im großen Rampenlicht ihre Vision, Zuschauern auf lange Sicht kostenlosen Eintritt zu den eigenen Heimspielen zu ermöglichen, vorgestellt und damit begonnen hat, an einem großen Rad zu drehen. Nicht ohne Grund bekamen die Pläne noch am selben Tag das Etikett mit der Aufschrift „Ticket-Revolution“ verpasst; Vorstandschef Alexander Jobst war plötzlich sogar ein gefragter Interviewpartner von US-amerikanischen Medien.