„Für mich war das alles sehr schön“ So emotional lief der Abschied von Fortuna-Legende Hennings

Bei Fortuna und ihren Fans wird der Mann, der den Klub vor fünf Jahren mit seinem Treffer zum 2:1 in Dresden in die Bundesliga geschossen hat, nie in Vergessenheit geraten. Das steht fest. Ebenso wenig wie bei vielen seiner Teamkameraden. „Ich will die Leistung und das Ergebnis heute hinten anstellen und danke sagen an Rouwen Hennings, der dem Verein mehr gegeben hat als jeder andere Spieler im aktuellen Kader“, betont Kapitän Andre Hoffmann. „Er wurde hervorragend verabschiedet, ein Riesenkompliment an die Zuschauer. Das hat er mehr als jeder andere verdient.“ Und Felix Klaus ergänzt: „Rouwen Hennings, geiler Typ. Er hat viel geleistet für den Verein, war immer positiv, hatte immer geile Sprüche in der Kabine.“