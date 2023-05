Nach dem letzten Fortuna-Heimspiel Darum wird Karbownik am Sonntag verabschiedet, Hendrix aber nicht

Während Karbownik am Sonntag also verabschiedet wird, obwohl seine Zukunft noch nicht final geklärt ist, fehlt ein Akteur auf der von Fortuna bekannt gegebenen Liste: Jorrit Hendrix. Der Vertrag des Niederländers, der wegen seines komplizierten Unterarmbruchs auch in den verbleibenden beiden Partien nicht mehr zum Einsatz kommen wird, läuft Ende Juni ebenfalls aus. „Bei Jorrit ist es so, dass die finale Entscheidung noch nicht gefallen ist, dass wir da nochmal Gespräche führen werden“, erklärt Sportdirektor Weber. „Dementsprechend wird es zunächst keine Verabschiedung oder Ähnliches geben.“ So weit, so einleuchtend.