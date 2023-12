Neue Transfermarktzahlen sind da Dieser Fortuna-Profi kann seinen Marktwert um eine Million Euro steigern

Wo steht Fortuna am Ende des Jahres 2023. Darauf kann man keine absolute Antwort geben. Und doch gibt es viele kleine und große Hinweise. In der Tabelle rangiert man auf dem vierten Platz – mit gutem Sichtkontakt auf die Spitzengruppe der Tabelle, allerdings mit nur einem geringen Puffer in Richtung tristes Mittelfeld. Wie bereit also ist der Kader der Düsseldorfer für den ominösen nächsten Schritt?