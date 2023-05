Neuer Kader nimmt Formen an Diese Veränderungen gibt es bei Fortunas U23

Die Sachen packen, sich bei den Teamkollegen verabschieden – und auf in den Sommerurlaub. So läuft es wohl für die meisten Fußballer nach dem Abpfiff des letzten Saisonspiels. Nicht aber für die sportliche Leitung eines Vereins. Im Gegenteil: Stefan Vollmerhausen, sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Fortuna, und sein Team hatten in den vergangenen Tagen und Wochen viel Arbeit vor sich.