3:3 gegen Hannover 96 Fortuna verpasst Sieg im letzten Heimspiel von Rouwen Hennings

Während Fortuna ihr Regulator im zentralen Mittelfeld also fehlte, mangelte es beiden Fanlagern vor Spielbeginn und in den folgenden Minuten an einem definitiv nicht: Pyrotechnik. Besonders die Anhänger der Niedersachsen hatten auf den Rängen ein regelrechtes Feuerwerk abgebrannt, weswegen Schiedsrichter Michael Bacher die Begegnung kurzzeitig sogar unterbrechen musste und Hannover-Kapitän Ron-Robert Zieler zwecks Besänftigung in die Gästekurve schickte.