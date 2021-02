Spiel in Regensburg : So würden wir Fortuna Düsseldorf aufstellen

Andre Hoffmann (roter Dress). Foto: Frederic Scheidemann

Meinung Düsseldorf Am Samstagmittag gilt es für Fortuna. Wenn sie nicht weiterhin an Boden im Aufstiegskampf verlieren möchte, müssen drei Punkte bei Jahn Regensburg her. Unsere Fortuna-Reporter haben sich Gedanken über die richtige Aufstellung gemacht.

Nur zwei Punkte aus den jüngsten vier Spielen – keine Frage, Fortuna hat sich in Zugzwang gebracht, wenn sie im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga noch etwas erreichen will. Am Samstag (13 Uhr) ist in der Partie beim SSV Jahn Regensburg verlieren verboten. Da Innenverteidiger Andre Hoffmann seine Gelbsperre abgesessen hat, verfügt Trainer Uwe Rösler wieder über mehr Möglichkeiten. Dieses Personal würden unsere Fortuna-Reporter wählen:

So stellt Pascal Biedenweg auf – im 4-4-2-System. Foto: Lineup11/Biedenweg

Pascal Biedenweg Uwe Rösler sollte für das Spiel in Regensburg gleich mehrere Änderungen vornehmen. In den vergangenen Spielen lag eines der Hauptprobleme darin, dass zu wenig über die Flügel kam. Besonders Flanken aus dem Halbfeld oder von der Grundlinie waren Mangelware. So konnten die beiden Stürmer auch wenig Gefahr im gegnerischen Strafraum ausstrahlen. Einer, der sehr gute Flanken schlagen kann, ist Florian Hartherz. Daher würde er von mir den Vorzug vor Luka Krajnc erhalten.

Im Düsseldorfer Maschinenraum konnte Edgar Prib zuletzt nicht zeigen, wozu er in der Lage ist. Vor allem braucht die Zentrale momentan aber eines: Ordnung. Deshalb stünde bei mir Kapitän Adam Bodzek in der Startelf. Der 35-Jährige wäre dafür zuständig, dass Spiel zu beruhigen und etwaige Tempowechsel zu dirigieren.

Bleibt noch die Offensive – und da vor allem der Flügel. Es wurden schon viele Optionen probiert, keine konnte ohne Shinta Appelkamp so wirklich überzeugen. Daher würde ich einem Spieler aus der U23 die Chance geben. Steffen Meuer trifft in der Regionalliga derzeit nach Belieben und kann bei den Profis befreit aufspielen. Dieser Überraschungscoup könnte der Mannschaft gut zu Gesicht stehen.

Im Angriff würde ich auf das Duo Karaman/Kownacki setzen. Rouwen Hennings konnte in den vergangenen Spielen zu selten überzeugen, wirkte eher wie ein Fremdkörper. Deshalb sehe ich in Regensburg die beiden spielstärkeren Stürmer vorn.

Die Formation von Bernd Jolitz – ebenfalls im 4-4-2. Foto: Lineup11/Jolitz

Bernd Jolitz Gut, dass Andre Hoffmann zurück ist. Nichts gegen seinen Vertreter Christoph Klarer, ihm gehört die Zukunft – aber in einer psychologisch so brisanten Situation wie am Samstag braucht es vor allem Erfahrung. Deshalb setze ich nicht nur auf das eingespielte Duo Hoffmann/Danso, sondern auch auf die dazu passenden defensiven Außen Zimmermann/Krajnc und zudem auf einen zentralen Mittelfeldblock Bodzek/Morales.

Die Kreativität muss von den Außen kommen, und deshalb nominiere ich rechts Felix Klaus – in der Hoffnung auf eine wesentlich bessere Vorstellung von ihm als zuletzt – und links Leonardo Koutris, der neue Energie und bessere Flanken einbringen kann.