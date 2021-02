Was der Freitag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Alfredo Morales könnte bereits gegen Regensburg wieder im Kader stehen. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Heute soll im Training der Feinschliff für die morgige Partie in Regensburg gelegt werden. Offensive Spielzüge werden einstudiert. Anschließend geht es mit dem Bus in Richtung Oberpfalz.

Lesen Sie auch Aufstieg bleibt das Ziel : Fortunas Trainer mit Kampfansage an Kritiker

So ist es um das Personal bestellt Das Spiel gegen Kiel brachte keine neuen Verletzten hervor. Alfredo Morales, der aufgrund einer Rückenblockade kurzfristig ausfiel, könnte schon in Regensburg wieder dem Spieltagskader angehören. Für Shinta Appelkamp und Emmanuel Iyoha kommt das Spiel noch zu früh.

Das haben wir heute im Angebot Friedhelm Funkel gibt heute eine ordentliche Ladung Senf drupp. Außerdem blicken wir auf Fortunas Spiele am Karnevalswochenende in den vergangenen Jahren.

Foto: Frederic Scheidemann 15 Bilder Wegen Winter-Chaos - F95 trainiert in der Arena

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 12. Februar. Wir reisen zurück ins Jahr 2000. Damals gastierte Fortuna im Schatten des Betzenbergs. Als der Mannschaftsbus des Düsseldorfer Tross am höchsten Fußballbergs Deutschlands eintraf, kam ein Hauch von Bundesligaatmosphäre auf. Doch die triste Realität fand im Schatten des altehrwürdigen Fritz-Walter-Stadions statt. Der Nebenplatz 4 war der Austragungsort des Auswärtsspiels der Fortuna am 23. Spieltag der Regionalliga Südwest.

Der Mannschaft von Trainer Jürgen Gelsdorf, immerhin seit 15 Partien ungeschlagen, blieb also die große Bühne verwehrt. Was den Aktiven dafür in Erinnerung geblieben sein dürfte, sind die Reifenspuren auf dem tiefen Spielfeld, die ein Trecker hinterlassen hatte. Die 800 Mitgereisten aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt hielten es zunächst für einem üblen Scherz und trauten ihren Augen nicht. Die Pfälzer Gastgeber hatten im Vorfeld alles erdenkliche getan, um die Spielwiese in gutem Licht erstrahlen zu lassen.

Positiv anzumerken war allerdings die Nähe der Fans zu ihren Idolen. Eine Nähe, die einen alkoholisierten Fan dazu animierte, einem Lauterer Spieler beim Einwurf den Ball aus der Hand zu stibitzen. Anekdoten für die Ewigkeit.

Fußball wurde auch gespielt. Fortuna, mit breiter Brust angereist, tat sich traditionell schwer gegen eine kompakte gegnerische Abwehr. Am Ende trennte man sich mit 1:1. So blieben die Rot-Weißen im Milleniumjahr weiterhin ungeschlagen und der FCK hatte erkennen lassen, dass er hoffnungsvolle Talente in seinen Reihen hatten. Der Lauterer Torschütze war kein geringerer als der spätere Nationalstürmer Miro Klose und der Nachwuchskeeper hörte auf den Namen Roman Weidenfeller.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Freitag bleiben unsere Fortuna-Reporter für Sie am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol, pab)