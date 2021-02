Was der Samstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Sven Demandt im Jahr 1989. Foto: Budde Reinhard

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Es ist Spieltag! Und was für einer: Was das Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga anbelangt, steht die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler mit dem Rücken zur Wand. Eine Niederlage in der Partie beim SSV Jahn Regensburg (13 Uhr) kann sie sich nicht mehr leisten. Gespielt wird übrigens in den schwarzen Trikots mit Camouflage-Muster, in denen Fortuna bislang jedes Pflichtspiel verlor – in Hamburg, in Kiel, in Essen und in Würzburg. Aber gegen die rot-weiß gemusterten Regensburger ist allein dieser Dress möglich; und vielleicht passen die Leibchen ja besser zu Karneval.

So ist es um das Personal bestellt Alfredo Morales ist nach behobener Rückenblockade wieder im Kader, ebenso Andre Hoffmann nach abgelaufener Gelbsperre. Bis auf die verletzten Shinta Appelkamp und „Emma“ Iyoha hat Fortuna also alle Mann an Bord.

Das haben wir heute im Angebot Bevor der Ball in der Regensburger Continental-Arena rollt, zeigen wir Ihnen in Wort und Bild die besondere Beziehung zwischen Fortuna und Karneval. Mit dem Anstoß um 13 Uhr steht dann unsere Spiel-Berichterstattung im Mittelpunkt: Liveblog, kurz nach Spielende dann ein Spielbericht, wenig später Einzelkritik und am frühen Abend ein Kommentar.

Foto: Frederic Scheidemann 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf in Regensburg aussehen

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 13. Februar – somit herzlichen Glückwunsch, Sven Demandt! Platz fünf in der ewigen Torschützenliste der 2. Bundesliga ist ja schon ein Wort, doch die Aufstiegssaison 1988/1989 machte ihn bei Fortunas Fans einer ganzen Generation unsterblich: Sven Demandt erzielte unglaubliche 35 Tore in 38 Spielen und sicherte den Rot-Weißen die Rückkehr in die erste Liga fast im Alleingang. Heute wird er 56.

Zurück in die Erfolgssaison: In zwei Spielen, beim 5:1-Sieg in Osnabrück und beim 7:2 in Berlin, traf er jeweils drei-, beim 5:1 in Essen sogar viermal. Auf dem Platz gab er sich eiskalt, während er 1989 in seinem ersten Fernsehinterview noch seine Nervosität verriet. Da ließ er sich auch vom damaligen TV-Experten Günter Netzer nicht groß aus der Reserve locken.

In Erinnerung blieben vor allem sein bärenstarker linker Fuß, der, wie heute bei Rouwen Hennings, die Fans bereits beim Schuss jubeln ließ, und sein einmaliger Jubel. In der Luft gelang es dem Stürmer dabei, seinen muskulösen Oberkörper wie ein Eiskunstläufer beim doppelten Axel in Szene zu setzen. Der heutige DEG-Pressesprecher Frieder Feldmann setzte ihm in den 1990er-Jahren mit einem Artikel im damals populärsten Fanmagazin „Come Back“ dafür ein Denkmal..

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Spieltags-Samstag sind unsere Fortuna-Reporter selbstverständlich immer auf Ballhöhe. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

