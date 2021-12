Ihre Top 10 des Jahres : Als wir Uwe Klein vor den Fortuna-Fans verteidigten

Serie Düsseldorf Das sportliche Jahr war für Fortuna ein eher durchwachsenes. Dennoch wollen wir den Fans zum Jahresausklang noch einmal die Highlights von 2021 präsentieren. Das ist Ihre Top 10 des Fortuna-Jahres – heute geht es um Uwe Klein, dessen Arbeit von eigenen Fans sehr kritisch gesehen wird.

Im Fußball kann man heutzutage schrecklich viel messen. Nahezu kein Wert, keine Statistik bleibt mehr im Verborgenen. Der beliebteste Sport in Deutschland ist damit äußerst gläsern geworden. Das kann man gut finden oder auch nicht. Und natürlich ist das nicht nur im Fußball so.

Auch wir arbeiten mit vielen Daten und Fakten. Und in diesem Fall ist das definitiv ein Mehrwert. Denn dadurch erhalten wir auch die Gelegenheit, jederzeit zu wissen, welche Geschichten rund um Fortuna Düsseldorf gut bei unseren Leserinnen und Lesern ankommen. Und weil wir das so interessant fanden, haben wir eine Top 10 der besten Fortuna-Artikel erstellt.

In den Sozialen Netzwerken sind die Kommentatoren bereits nach dem fünften Spieltag in erstaunlicher Frühform. Dort macht ein Hashtag die Runde: #Kleinraus. Gemeint ist damit Sportvorstand Uwe Klein, 51. Ihm wird angelastet, dass Fortuna es angeblich versäumt habe, ausreichend Fachkräfte einzustellen. Es ist schon erstaunlich, wie wenig Kredit speziell er von Teilen der Anhängerschaft bekommt. Denn seine bisherige Nachweise sind keinesfalls ein Zeugnis desolater Arbeit.

Als Klein im Juni 2020 vom Aufsichtsrat mit Björn Borgerding an der Spitze des Kontrollgremiums zum Sportvorstand berufen wurde, da hatte er eine Mammutaufgabe zu bewältigen. Je nach Zählart rund 16 Kaderplätze mussten neu besetzt werden. Er konnte einen Kristoffer Peterson überzeugen, er handelte die Leihgeschäfte mit Luka Krajnc und Kevin Danso aus. Auf der anderen Seite entschied er sich (ablösefrei) für Edgar Prib – der sich bislang weder als Über- geschweige denn Führungsspieler erwiesen hat. So etwas gibt es. Nicht alle Entscheidungen sitzen, wenngleich es bei den Rahmenbedingungen auch schon etwas frech wäre, von einem kapitalen Bock zu sprechen. Und doch ist die Feststellung natürlich völlig legitim, dass dieser oder jener Wechsel nicht passt(e).

Eine Mannschaft bildet man nicht in einer Transferphase – damit gemeint ist der Sommer und Winter einer Saison. Dafür braucht man deutlich länger. Wie lange, hängt von ganz vielen verschiedenen Dingen ab. Fortuna hat sich durch Entscheidungen in der Vergangenheit etwas ihrer Beinfreiheit beraubt. Dawid Kownacki bindet zum Beispiel enorm viele Mittel, er gehört zu den Besserverdienern im Team. Durch seine Leistungen in der Vergangenheit hat er sich aber nicht für andere Arbeitgeber empfohlen. Und so haben Klein und auch Klaus Allofs eben weniger Spielraum für neue Spieler und die entsprechenden Gehälter. Diesen Rahmenbedingungen muss man sich stellen. Natürlich könnte man auch sagen, dass man sich nicht für das Morgen interessiert und mal so richtig die Kohle raushaut – aber um welchen Preis? Nicht jeder bekommt/will eine Landesbürgschaft...