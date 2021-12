Neun Klubs zieht es in den Süden : Wohin es für Fortunas Konkurrenz ins Trainingslager geht

Düsseldorf In der Winterpause wird Fortuna ihr Trainingslager in Marbella beziehen. Vom 3. bis zum 10. Januar werden die Zelte in Spanien aufgeschlagen. Doch auch andere Vereine steigen ist Flugzeug. Welche Teams wohin reisen und welche in Deutschland bleiben.

Seit 2018 verbringen die Düsseldorfer ihr Wintertrainingslager regelmäßig in Marbella – lediglich in der vergangenen Saison war es aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich, für die Vorbereitung nach Spanien zu reisen. In diesem Winter werden sich die Spieler an der spanischen Südküste wieder eine Woche lang auf die Rückrunde der Zweiten Liga vorbereiten.

Im Rahmen des Trainingslagers stehen auch wieder Testspiele auf dem Plan. So absolviert Fortuna am 8. Januar einen Doppeltest. Zunächst trifft Cheftrainer Christian Preußer auf sein ehemaliges Team vom SC Freiburg II (Anstoß: 13 Uhr). Wenig später wartet dann der belgische Erstligist Standard Lüttich auf die Düsseldorfer. Anstoß der zweiten Begegnung ist um 16 Uhr.

Doch nicht nur Fortuna reist Anfang Januar zwecks Vorbereitung auf die Rückrunde in wärmere Gefilde Europas. Auch acht weitere Zweitligisten werden ins Flugzeug steigen. Spanien ist hierfür das beliebteste Land: Mit Fortuna reisen mit dem FC St. Pauli (Benidorm), dem Hamburger SV (Sotogrande), dem 1. FC Heidenheim (Algorfa), Werder Bremen (Murcia), dem Karlsruher SC (Estepona) und dem SV Sandhausen (Chiclana) noch sechs weitere Klubs ebenfalls auf die iberischen Halbinsel.

Der FC Schalke 04 und Hansa Rostock verbringen ihre Vorbereitung auf den Rest der Saison im türkischen Belek, Darmstadt schlägt seine Zelte nur wenige Kilometer südwestlich von der Heimat im hessischen Gernsheim auf.

Die anderen acht Teams bleiben während der Corona-Pandemie lieber zu Hause. Für Rostock und Erzgebirge Aue geht die Vorbereitung auf die Rückrunde bereits an diesem Dienstag los. Hannover 96 folgt am Mittwoch, der HSV am Donnerstag. Die restlichen Vereine starten erst wieder im neuen Jahr.

Fortuna beginnt mit vier weiteren Klubs erst wieder am 3. Januar und damit am spätestens von allen anderen Zweitligisten. Das erste Pflichtspiel für die Düsseldorfer im neuen Jahr 2022 steigt am 15. Januar beim SV Werder Bremen. Nach dem Auftaktspiel im Norden empfängt Fortuna in der heimischen Arena den 1. FC Nürnberg bevor es bereits in die erste Länderspielpause des neuen Jahres geht.

Zu den Highlights der weiteren Spiele gehören sicherlich die beiden Heimpartien gegen Schalke und Hamburg. Während die „Königsblauen" am 13. Februar in Düsseldorf gastieren, geht es am 19. März gegen die Hanseaten.