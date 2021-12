Ihre Top 10 des Jahres : Als Ex-Fortune Levels Verschwörungstheorien verbreitete

Düsseldorf Das sportliche Jahr war für Fortuna ein eher durchwachsenes. Dennoch wollen wir den Fans zum Jahresausklang noch einmal die Highlights von 2021 präsentieren. Das ist Ihre Top 10 des Fortuna-Jahres – heute geht es Tobias Levels, der auf Instagram merkwürdige Ansichten teilte.

Diese werden wir Ihnen nun bis zum Jahresabschluss am 31. Dezember präsentieren. Als Grundlage für die Berechnung dienten die gezählten Seitenaufrufe auf den jeweiligen Artikel. Im viertbesten Artikel geht es um Ex-Fortune Tobias Levels , der für seine Verschwörungstheorien in den Sozialen Medien reichlich Gegenwind erhielt.

Es hätte für Tobias Levels nach seiner aktiven Fußballkarriere alles so schön sein können. Nach seinen Stationen bei Borussia Mönchengladbach , Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Ingolstadt hing er 2018 seine Schuhe an den Nagel. „Nur Fußballspielen wurde mir irgendwann zu eintönig“, sagte er damals der „Westdeutschen Zeitung“.

„Ich wollte etwas von meinem Wissen weitergeben“, sagte Levels. Die Produkte, die er verkauft, passen zu dem, was er Kunden in der Beratung empfiehlt. Sie sind vegan, zuckerfrei, roh und biologisch. Auch Levels ernährt sich mittlerweile vegan. Auf seinem Instagram-Account „tolev_2211“ postet er allerhand Gerichte, die ohne Einsatz von Tierprodukten hergestellt werden.

Um den Geisteszustand von Tobias Levels muss man sich in den letzten Monaten auch massive Sorgen machen.. pic.twitter.com/RmoqTcmp2b

Seine Plattform in den Sozialen Medien nutzt er mittlerweile allerdings auch dafür, um wilde Verschwörungstheorien zu verbreiten. So bezeichnet der 34-Jährige das Coronavirus als „Volksverarsche“ und erkennt die Wahl von Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten nicht an.