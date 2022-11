Aufruf (nicht nur) an Fortuna-Fans : Schreiben Sie uns Ihr WM-Ersatzprogramm!

Düsseldorf Die Landeshauptstadt nimmt eine führende Rolle in der Bewegung ein, die zum Boykott der am Sonntag beginnenden WM in Katar aufruft. Fans starten dazu Aktionen, Kneipen und Gaststätten werben damit, keine Spiele zu übertragen. Wir fragen: Was machen Sie, während andere WM gucken? Schreiben Sie uns.

Es gibt eine ganz Menge Fußballfans, die auf den Sonntag hinfiebern: Dann beginnt mit dem Eröffnungsspiel des Gastgebers Katar gegen Ecuador die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft. Es gibt jedoch auch sehr viele Fußballfans, mehr als jemals zuvor, die dieser WM ablehnend gegenüberstehen. Menschenrechtsverletzungen im ausrichtenden Emirat, wie zum Beispiel Verfolgung von Homosexuellen, aber auch der Tod von Tausenden Arbeitern (Kritiker sprechen sogar von sklavenartigen Verhältnissen) beim Stadionbau sind dafür die Hauptgründe.

Interessant ist bei der weltweit agierenden Bewegung #Boycott Qatar 2022, dass Düsseldorf zumindest in Deutschland eine führende Rolle einnimmt. Mehr Bars, Kneipen und Gaststätten als in jeder anderen deutschen Stadt haben bereits bekanntgegeben, keine WM-Spiele übertragen zu wollen – sie werben sogar damit und ernten viel Zuspruch. Lediglich aus Paris hat man vergleichbare Strömungen vernommen.

Auch Fortuna und vor allem ihre Fans haben sich in Sachen Kritik an der WM in Katar sehr hervorgetan. Auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft Transparenz hat die Mitgliederversammlung bereits im vergangenen Jahr ein gemeinsames Positionspapier von Fans, Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, das sich eindeutig für einen Boykott der WM ausspricht. Auf der Versammlung am Sonntag ergänzte Versammlungsleiter und Aufsichtsratsvorsitzender Björn Borgerding noch einmal unmissverständlich: „Die Krönung der problematischen Entwicklung des Profifußballs wird die unsägliche WM in Katar sein. Ich bin froh, dass wir als Verein uns frühzeitig und klar kritisch dazu positioniert haben.“

Wer sich nun also, gerade im Fortuna-Umfeld, ebenfalls dazu entschließt, kein Spiel der Endrunde zu verfolgen, wird keinesfalls allein mit dieser Entscheidung sein. Was kann man aber stattdessen tun, während ein Großteil der Nation – so realistisch sollten auch Kritiker in jedem Fall sein – trotz allem auf dem Sofa sitzt und die WM anschaut?

Einige Beispiele sind in den vergangenen Wochen durch die sozialen Medien und natürlich auch privaten Gespräche gegangen. So haben einige Amateurfußballklubs, in Düsseldorf zum Beispiel Oberligist Turu, dazu aufgerufen, statt Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi lieber die Spieler in Oberbilk anzufeuern. Dazu bieten die Klubs mitunter auch besondere Tickets an.

Im Fortuna-Universum gibt es unter anderem das Angebot des Fanklubs Niederrhein-Fortunen, am 26. November mit in den Bus zum Regionalligaspiel der U23 nach Wiedenbrück zu fahren. Das Motto dabei lautet: „Die WM will keiner, aber unsere zweite Mannschaft braucht Euch!“ (Anmeldung übrigens per Mail an claudia.jacobs@t-online.de). Andere Möglichkeiten bieten Eishockeyspiele der DEG, Frauenfußball, Handball, Basketball – und was auch immer.

Genau an dieser Stelle möchten wir nun ansetzen. Machen Sie auch einen Boykott der Katar-WM oder schauen Sie alle Spiele? Oder weniger als sonst? Vor allem aber: Wenn Sie weniger oder gar keine Spiele ansehen: Wie sieht Ihr Ersatzprogramm aus? Bitte schreiben Sie uns Ihre Ideen und Pläne! Wir sammeln dann Ihre Zusendungen und veröffentlichen einige davon. Wie viele, womöglich sogar als kleine Serie – das hängt von Ihren Ideen ab. Also: Was machen Sie, wenn andere WM gucken? Bitte schreiben Sie uns per Mail an

fortuna@rheinische-post.de