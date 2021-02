Vor dem Spiel in Regensburg : So liefen Fortunas Spiele am Karnevals-Wochenende

Foto: Horstmueller/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Fortuna und Spiele am Karnevalswochenende wollten lange Jahre nicht so wirklich mit der Stimmung in und um Düsseldorf zusammengehen. Erst in den vergangenen beiden Spielzeiten konnten die Düsseldorfer ihre Bilanz aufpolieren.

Fortuna und die Spiele vor dem Rosenmontag – das war im vergangenen Jahrzehnt über weite Strecken eine Beziehung mit dem Status: Es ist kompliziert. Erst in den vergangenen beiden Jahren, die die Rheinländer in der Bundesliga verbrachten, konnten die Düsseldorfer ihre Bilanz in Spielen am Karnevalswochenende aufpolieren, dann allerdings kräftig. Vorher musste man eine niederschmetternde Analyse tätigen: ein Sieg aus zehn Spielen stehen acht Niederlagen entgegen. Hochzeit geht anders. Seit 2008 konnte Fortuna einzig gegen Arminia Bielefeld im Jahr 2014 den Rasen als Sieger verlassen.

Doch dann kamen die beiden Jahre in der höchsten deutschen Spielklasse. Und Fortuna wurde plötzlich jeck. Es folgte eines der wohl schillerndsten Spiele der jüngeren Vergangenheit: Der FC Schalke unterlag den Düsseldorfern mit dem damaligen Trainer Friedhelm Funkel völlig namensgerecht mit 0:4. Im Jahr darauf gewannen die Rheinländer unter Uwe Rösler dann beim SC Freiburg mit 2:0. „Es ist sehr schade, dass wir diese Zeit nicht genießen können. Ich vermisse Karneval“, sagt Rösler indes über das anstehende Wochenende.

In diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie zwar vieles anders. Den Trend aus den vergangenen beiden Jahren würden die Fortunen am kommenden Samstag in Regensburg (Anstoß: 13 Uhr) aber sicherlich gern fortsetzen. Das wäre überdies auch bitter nötig, möchte man im Kampf um den Aufstieg nicht vollends den Anschluss verlieren. Im schlechtesten Fall könnte der Abstand auf den Relegationsplatz am Rosenmontag bereits zehn Zähler betragen. Dann wäre – nicht nur ob des derzeitig herrschenden Corona-Blues – der Rosenmontag in Düsseldorf in diesem Jahr von Tristesse geprägt.