Nach Horror-Crash gegen Hannover : Wann Hoffmann bei Fortuna wieder mitmischen will

Wann Hoffmann bei Fortuna wieder mitmischen will

Düsseldorf Der Innenverteidiger trainiert nach seinem schlimmen Zusammenstoß mit dem Hannoveraner Sebastian Ernst im November bereits individuell. Wann er seine Rückkehr ins Mannschaftstraining anpeilt. Und wie er sich mittlerweile fühlt.

Es waren dramatische Szenen, die sich in der ersten Halbzeit des Spiels zwischen Fortuna und Hannover 96 am 6. November abspielten. Innenverteidiger Andre Hoffmann war nach einem frontalen Zusammenprall mit Gegenspieler Sebastian Ernst in der zwölften Spielminute regungslos liegengeblieben.