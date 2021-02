Appell an Politik : Wie Jessica Contento Schülern aus der Corona-Falle hilft

Die Ehefrau des früheren Fortuna-Profis Diego Contento fordert Unterstützung der Politik für Schüler, die während des Lockdowns erlittene Unterrichtsdefizite aufholen müssen. Online-Nachhilfeplattformen wie ihr Easy Tutor stünden dafür bereit.

Jessica Contento selbst ist ebenfalls noch an Fortuna interessiert, doch hat das eher geschäftliche Gründe. Mit der Online-Nachhilfeplattform Easy Tutor , die sie gemeinsam mit ihrem Bruder Massimo Cancellara und dem gemeinsamen Freund Alexander Liebisch leitet, arbeitet sie eng mit dem Nachwuchsleistungszentrum des Zweitligisten zusammen. Ebenso wie bei Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München bekommen die Nachwuchsspieler so durch die Lehrer von Easy Tutor Unterstützung bei ihrer schulischen Ausbildung.

Und Unterstützung ist es auch, was die 28-Jährige aktuell umtreibt. Auslöser war der Appell von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek an die Länder, die durch Corona und den Lockdown entstandenen Probleme bei der schulischen Ausbildung auszugleichen. „Es muss damit gerechnet werden, dass in den Wochen der Schulschließungen auch Rückstände im Lernstoff aufgebaut werden“, sagte die CDU-Politikerin der „Berliner Morgenpost“. „Umso wichtiger ist es, dass in allen Ländern nun daran gearbeitet wird, Angebote zu schaffen, damit Kinder und Jugendliche den versäumten Unterricht aufholen können.“