DFL terminiert Spieltage 13 bis 15 : Fortuna muss zum Start ins neue Jahr zweimal montags ran

Düsseldorf Die Deutsche Fußball-Liga hat am Freitag die Spieltage 13 bis 15 zeitgenau festgelegt. Fortuna startet mit zwei Montagspielen ins neue Jahr. Einen Tag vor Heiligabend geht es im Pokal nach Essen.

Einen Tag vor Heiligabend dürfte es nochmal emotional bei Fortuna Düsseldorf werden. Denn nun ist klar, wann die Pokalpartie zwischen dem Zweitligisten und Rot-Weiß Essen steigt: Am 23. Dezember (18.30 Uhr) spielen beide Klubs an der Hafenstraße um den Einzug in die dritte Runde. „Es ist auf jeden Fall ein ganz besonderes Los. Spiele gegen Rot-Weiss Essen waren in der Vergangenheit immer umkämpfte und emotionale“, sagte Sportvorstand Uwe Klein nach der Auslosung.