Was der Donnerstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Matthias Zimmermann spricht über den Stand der Vorbereitung. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Heute ist Spieltag. Genauer gesagt Test-Spieltag. Um 10 Uhr ist Anpfiff für eine Partie über 3x20 Minuten auf dem Trainingsgelände an der Arena. Ein erster Härtetest für Spieler wie Edgar Prib und Leonardo Koutris. Wie immer in diesen Tagen: bei den Einheiten sind keine Zuschauer erlaubt.

So ist es um das Personal bestellt Es fehlen die üblichen Verdächtigen: die verletzten und erkrankten Florian Hartherz, Dennis-Adam Gorka, Nikell Touglo, Gökhan Gül und Emmanuel Iyoha sowie die zu ihren Nationalmannschaften abgestellten Kenan Karaman (Türkei), Kevin Danso und Christoph Klarer (beide Österreich U21). Immerhin wieder im individuellen Training ist (ebenso wie am Dienstag auch Andre Hoffmann) der polnische Nationalstürmer Dawid Kownacki.

Das haben wir heute im Angebot Es ist immer besser mit Menschen zu reden, als über sie. Das haben wir uns auch bei der Personalie Oliver Fink gedacht und uns mit ihm zum Gespräch verabredet. Dabei hat er tiefe Einblicke in sein Seelenleben gewährt und erklärt, warum er sich dazu entschieden hat, nicht länger bei den Profis zu bleiben. Und auch das noch haben wir im Angebot: Matthias Zimmermann erzählt über den Stand der Vorbereitung.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 12. November. Die Zeitmaschine stoppt heute im Jahr 1939 zum Meisterschaftsheimspiel der Fortuna gegen RW Essen. Die Düsseldorfer mussten notgedrungen auf Nationalspieler Paul Janes, der beim Länderspiel in Breslau weilte, verzichten. Dabei erzielte Janes, in altbekannter Bärenruhe, in der 86. Minute den 4:4 Endstand per Foulelfmeter.

Aber es sollte für die Flingerer doch möglich sein, auch ohne ihr Defensivass ein Spiel erfolgreich zu bestreiten. Zu dieser Überzeugung kamen die gut 4.000 Zuschauer die zum Flinger Broich gepilgert waren. Und sie sollten Recht behalten.

Foto: Frederic Scheidemann 24 Bilder Fink trainiert mit dem Profi-Kader

Angetrieben durch Kriegsgastspieler Heiner Kugler gelang es Fortuna die Essener niederzuhalten. Kugler, der eigentlich seine Fußballstiefel erfolgreich für den Dresdner SC schnürt, trat für die Rheinländer vom 5. November 1939 bis zum 14. Januar 1940 in elf Pflichtspielen an und lenkte dabei fünf Mal das Runde ins Eckige. Gegen die Ruhrstädter brillierte er hingegen als Vorbereiter. Mit einem Zuckerpass bereitet er das 1:0 (14.) durch Gühler vor. Abermals Rudi Gühler legte bereits vier Minuten später per Kopfball das 2:0 nach, die maßgenaue Flanke kam erneut von Kugler. 5 Minuten nachdem Wechsel erhöhte Pickartz auf 3:0. Kurzfristig keimte bei den Essenern Hoffnung auf, als sie durch den jungen Mittelstürmer Gottschalk auf 1:3 verkürzen konnten. Fortune Ernst Albrecht sorgte postwendend mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse.

Im Gefühl des sicheren Sieges ließen es Fortuna nun gemächlicher angehen und wurden prompt dafür bestraft. Erneut war es der Essener Gottschalk, im Übrigen in späteren Jahren eine echt RWE – Legende, der mit seinen Toren zwei und drei nicht nur einen Hattrick schnürte, sondern das Endresultat (3:5) für RWE erträglicher aussehen ließ.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Donnerstag lassen unsere Fortuna-Reporter den Laptop nicht im Schrank. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol)