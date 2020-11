Solidargedanke verletzt : Fortuna enttäuscht von G15-Gipfel

Exklusiv Düsseldorf Bei Zweitligist Fortuna ist man enttäuscht darüber, dass sich 15 DFL-Klubs zu einem Gipfel getroffen haben. Der Solidargedanke der Bundesliga sei dadurch verletzt worden. Vorstandschef Thomas Röttgermann macht den Konkurrenten Vorwürfe.

Durch die Bundesliga droht ein gewaltiger Riss zu ziehen. Bei einem von Karl-Heinz Rummenigge initiierten Gipfel in Frankfurt haben 15 der 36 Profiklubs über die wichtigen Zukunftsthemen des deutschen Fußballs diskutiert. Der Vorstandsboss des FC Bayern München hatte bewusst jene Klubs nicht eingeladen, die in einem Positionspapier die Umverteilung der TV-Gelder angemahnt hatten.

„Wir haben ausdrücklich beschlossen, dass der Kompetenzbereich beim DFL -Präsidium liegt. Ich glaube, wir sind gut beraten, keine Impulspapiere durch die Republik zu schicken, was bei anderen Klubs passiert ist“, sagte Rummenigge mit Blick auf das Vorgehen der vier Erstligisten FSV Mainz 05, VfB Stuttgart , Arminia Bielefeld und FC Augsburg sowie von zehn Zweitligisten, darunter auch Fortuna Düsseldorf .

Diese hatten sich für einen neuen Verteilerschlüssel bei den TV-Geldern ausgesprochen. Diese Klubs würden Druck auf das Präsidium der Deutschen Fußball Liga machen, um eine Veränderung in der Geld-Verteilung zu erreichen. „Wir wollen das nicht“, betonte Rummenigge ausdrücklich.

Scharfe Kritik nach „G15-Treffen“ in Frankfurt

Scharfe Kritik nach „G15-Treffen“ in Frankfurt : Rummenigge watscht nicht geladene Klubs ab

Andere aber schon. „Wir sind erstaunt, dass sich 15 Klubs zu einem institutionalisierten Austausch getroffen haben, um strategische Inhalte und ein gemeinsames Vorgehen in zentralen Fragen der Bundesligen zu besprechen. Dies ist die originäre Aufgabe der DFL-Mitgliederversammlung mit allen 36 Klubs“, sagt Thomas Röttgermann, Vorstandvorsitzender von Fortuna. „Dass Vereine untereinander diskutieren und gemeinsame Interessen zusammenfassen, ist normal und auch gelebte Praxis. So gehört auch Fortuna Düsseldorf zu den Urhebern des Impulspapiers, das kürzlich an das DFL-Präsidium als Denkanstoß versendet wurde. Dass sich aber Klubs zu einem organisierten Treffen verabreden, entspricht nicht dem Solidargedanken der Bundesliga.“