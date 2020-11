Nach Pfeifferschen Drüsenfieber : Iyoha kämpft sich bei Fortuna zurück

Iyoha Anfang September war Emmanuel Iyoha gerade aus einer Corona-Schutz-Quarantäne zurückgekehrt, da wurde bei ihm Pfeiffersches Drüsenfieber diagnostiziert. Nun kämpft der Angreifer sich langsam zurück und hat die ersten Schritte bei Fortuna gemacht.

Dies ist die schönste Geschichte des Tages aus dem Fortuna-Universum. Emmanuel Iyoha ist zurück. Am Donnerstag hat der 22-Jährige eine erste kleine Krafteinheit beim Zweitligisten absolviert. Nicht mit den schweren Gewichten, einfach ein paar kleine Hanteln, um die Muskulatur zumindest ein wenig anzuregen. Denn in den vergangenen Wochen war er bisweilen komplett außer Betrieb. Er lag tagelang nur im Bett, weil er schlicht keine Kraft hatte, um sich zu bewegen.

Iyoha hatte noch vergleichsweise Glück, dass die Infektion in einem so frühen Stadion bei ihm entdeckt worden ist. Denn es können schwere Schäden entstehen, wenn man trotz erster Warnzeichen weiter übermäßig seinen Körper belastet.

Iyoha, der als Leihspieler in der vergangenen Saison bei Holstein Kiel kickte, fängt noch einmal ganz von vorne an. Profi-Sportler sind Hochleistungsmaschinen. Iyoha wird noch Wochen brauchen, bis er konditionell einigermaßen auf dem Stand ist. Aber er hat vor Augen, für was er kämpft. Er will seinen Beruf ausüben, er will wieder ganz gesund werden.