Was der Freitag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Wiedersehensfreude: Dawid Kownacki (re.) und Trainer Uwe Rösler. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Einmal müssen die Düsseldorfer Profis noch ans Werk – dann dürfen sie ein freies Wochenende genießen. Das letzte bis Weihnachten, da es die letzte Länderspielpause des Jahres ist. Chefcoach Uwe Rösler bittet seine Truppe vormittags auf den Trainingsplatz, Zuschauer sind dabei, wie stets in diesen Zeiten, nicht zugelassen.

So ist es um das Personal bestellt Die verletzten und erkrankten Düsseldorfer Profis brauchen noch immer vor allem eines: Geduld. Florian Hartherz, Dennis-Adam Gorka, Nikell Touglo und Gökhan Gül sind derzeit Patienten im Fortuna-Lazarett, Luka Krajnc ist in heimischer Quarantäne. Emmanuel Iyoha kann aber immerhin wieder erste Übungen im Kraftraum absolvieren – ein Hoffnungsschimmer. Die zu ihren Nationalmannschaften abgestellten Kenan Karaman (Türkei), Kevin Danso und Christoph Klarer (beide Österreich U21) sind ebenfalls nicht dabei, wobei die beiden Österreicher am Montag wieder zurückerwartet werden: Im Gegensatz zu Karaman absolvieren sie nur eine Partie für ihre Ländermannschaft. Dawid Kownacki mischte am Donnerstag nach seiner Sehnen- und Muskelverletzung beim Fußballtennis schon wieder mit, Andre Hoffmann trainierte nur individuell.

Das haben wir heute im Angebot Wir liefern ein Update zu Florian Hartherz und Luka Krajnc – wann wieder mit den Abwehrspielern zu rechnen ist, die derzeit wegen Achillessehnenproblemen beziehungsweise positiver Corona-Testung ausfallen. Zudem berichtet Außenstürmer Thomas Pledl, wie er die Lage bei Fortuna sieht – und seine ganz persönliche in dieser Saison, in der er so oft wie noch nie zum Einsatz kam.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 13. November. Heute besteigen wir einen der zehn Busse, die sich 1955 auf den Weg von Röhlinghausen zum Flinger Broich machten. Das erhofft Ziel der Fahrt war es, einer Pokalsensation beizuwohnen. Fortuna thronte in diesen Tagen auf dem ersten Platz der Oberliga West und war natürlich Topfavorit gegen die Amateure aus dem Herner Vorort. Aber der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze.

Die 9000 Zuschauer am Flinger Broich musste Geduld beweisen, denn der Anpfiff der Partie der vierten Runde im Westdeutschen Pokal verzögerte sich um eine Viertelstunde. Der eigentlich angesetzte Unparteiische war aus ungeklärten Gründen nicht erschienen. Nach dem verspäteten Anpfiff durch den Ersatzschiedsrichter Röder aus Düsseldorf ging aber ordentlich die Post ab. Gleich vier Tore der eigenen Farben durften die gut 1000 mitgereisten Fans der Grün-Schwarzen aus dem Herner Stadtteil bejubeln. Bereits nach zehn Minuten klingelte es im Kasten von Heinz Klose, dem Keeper der Fortuna. Und auch kurz vor der Halbzeit war es die Röhlinghauser Offensivkraft Kördel, die den Herner Anhang feiern ließ. Nach dem Seitenwechsel zeichnete sich erneut ein Stürmer der Spielvereinigung doppelt aus. Figura machten sowohl in der 47. Minute, als auch beim letzten Treffer (89.) eine gute Figur.

Einen nicht unwesentlichen Haken hatte die Geschichte des Underdogs in Düsseldorf dann aber doch. Es waren nicht nur vier, sondern elf Tore in den 90 Minuten gefallen. Hans Müller (11./25.), Martin Gramminger (30.), Erich Juskowiak (48./Handelfmeter), Karl Gramminger (62./72.), sowie Jupp Derwall (83.) machten den 7:4 (3:2)-Sieg der Fortuna perfekt. Doch trotz der Niederlage konnten die Röhlinghauser Fans erhobenen Hauptes die Heimreise antreten und noch lange Zeit berichten, wie ihre Spielvereinigung die große Fortuna gefordert hatte.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Freitag sind unsere Fortuna-Reporter im Homeoffice und draußen auf der Piste bei der Arbeit. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

