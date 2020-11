Kostenpflichtiger Inhalt: Westderby im Dezember : Als Frank Mayer RWE aus dem Pokal warf

Frank Mayer (re.) und Emin Yesilöz feiern 2002 im Niederrheinpokal gegen RWE. Foto: Horstmüller

Düsseldorf Fortunas vorweihnachtliches Westderby in Essen hat spektakuläre Vorgänger. In den Jahren 2002 und 2015 setzten sich in dem traditionsreichen Duell jeweils die Düsseldorfer knapp durch.