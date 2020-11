Auslosung 2. Runde DFB-Pokal : Fortuna trifft auf Rot-Weiss Essen

Jean Zimmer in der ersten Runde des DFB-Pokals in Ingolstadt. Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf Zweitligist Fortuna trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Rot-Weiss Essen. Der Regionalligist hat das Heimrecht von Losfee Inka Grings zugelost bekommen. Die Begegnung wird am 22. oder 23. Dezember ausgetragen.

Fortuna Düsseldorf muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Rot-Weiss Essen antreten. Die Begegnungen der 2. Runde werden am 22. und 23. Dezember ausgetragen. In den vergangenen Jahren fanden jeweils vier Spiele um 18.30 Uhr und vier Partien um 20.45 Uhr statt.