Nach Rückschlag in Karlsruhe : Welches große Ziel Hoffmann nun mit Fortuna hat

Foto: Frederic Scheidemann 16 Bilder Das ist Andre Hoffmann

Düsseldorf Fortuna hat die vergangenen sieben Spiele allesamt nicht verloren. In den Spielen gegen Paderborn, Hamburg und Karlsruhe gab es aber auch Rückschläge. Was Andre Hoffmann zu der derzeitigen Situation sagt. Und was laut ihm nun der Anspruch in den kommenden Spielen sein muss.

(pab) Fortuna hat es in Karlsruhe zum dritten Mal in Folge nicht geschafft, einen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Andre Hoffmann ärgert das. Schließlich hätten sich die Düsseldorfer mit Siegen schon frühzeitig einiger Sorgen entledigen können. Der Innenverteidiger sieht Fortuna dennoch auf einem guten Weg. Hoffmann über...

...das Spiel gegen Karlsruhe: „Es ist uns in dieser Saison schon häufiger passiert, dass wir eine Führung nicht ins Ziel gerettet haben. Wir sollten das daher schon thematisieren. Wahrscheinlich hatten wir zu viele Spieler auf dem Platz, die eher an das 2:2 als an das 3:1 gedacht haben. Wir waren zu sehr im Verwaltungsmodus. Natürlich wurmt mich das. Aber wir sollten auch das Positive sehen: Man darf nicht vergessen, wo wir herkommen. Wir hätten die vergangenen drei Spiele allesamt gewinnen können. Der Weg ist der richtige.“

...den Abstiegskampf: „Fünf Punkte auf den Relegationsplatz sind nicht viel. Das hört sich für mich auch nicht komfortabel an. Vor allem weil jetzt auch viele direkte Duelle anstehen. Nach zwei Spielen könnte man schon wieder unterm Strich sein. Unser Selbstvertrauen ist aber groß genug, um zu sagen, dass der Punkteabstand nach unten noch größer werden wird. Aber wir sollten gewarnt sein, das ist klar.“

...die anstehenden Heimspiele gegen Rostock und Dresden: „Gerade weil wir die Spiele in der Hinrunde verloren haben, wollen wir natürlich gewinnen. Mit Blick auf die Tabelle sind die Duelle auch extrem wichtig. Unser größter Anspruch ist es, die Klasse schnellstmöglich zu sichern. Und dafür sind das sehr entscheidende Spiele.“

...Jordy de Wijs: „Er ist ein sehr guter Spieler, ein absoluter Gewinn für Fortuna. Er ist nicht nur auf dem Platz ein guter Typ, sondern hat auch in der Kabine direkt Verantwortung übernommen. Wir verteidigen nun aber auch insgesamt als Mannschaft besser.“