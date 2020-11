Interner Fortuna-Kick : Bellinghausen muss für Testspiel nochmal aushelfen

Düsseldorf Weniger Spieler als erwartet, kürzere Spielzeit ebenso: Das interne Testspiel des Fortuna-Kaders verlief etwas anders als angekündigt. Einsatz zeigten die Akteure dennoch, und Matthias Zimmermann war wegen seiner Niederlage ganz schön angefressen.

Eigentlich sollte alles etwas anders laufen. Doch in diesen Wochen läuft eigentlich nichts normal. Und so musste Uwe Rösler mal wieder kurzfristig seine Pläne ändern. Ursprünglich geplant war ein internes Testspiel elf gegen elf über dreimal 20 Minuten. In der praktischen Umsetzung wurde es dann mit Mühe ein zehn gegen zehn über zweimal 20 Minuten. Damit überhaupt gleich viele Spieler auf dem Platz gestanden haben, musste Co-Trainer Axel Bellinghausen (37) noch einmal als Spieler reaktiviert werden.