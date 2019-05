Saisonzeugnis Teil drei : Matthias Zimmermann ist Fortunas Vorkämpfer

Düsseldorf Fortunas Saisonzeugnis, dritter Teil: Die vier ­Außenverteidiger machten einen überragenden Job – wenn sie denn fit waren.

Niko Gießelmann gehörte erneut zu den Dauerbrennern im Team. In der Aufstiegssaison lag der Linksverteidiger mit 2882 Einsatzminuten an der Spitze des gesamten Kaders. Und auch in der gerade abgeschlossenen Saison setzte sich der frühere Fürther durch, stand immer in der ersten Elf, wenn er fit war. Er profitierte allerdings davon, dass sich sein Konkurrent auf dieser Position, Diego Contento, so schwer verletzte, dass er die komplette Spielzeit ausfiel. In der Schlussphase der Partie bei Hertha BSC (2:1) erwischte es auch Gießelmann und er humpelte mit einem Muskelfaserriss in der rechten Wade vom Platz. Im Rekordtempo war Mister Zuverlässig allerdings wieder da und kehrte in die erste Elf zurück. Sein persönlicher Tiefpunkt: der verschossene Elfmeter beim Stand von 0:1 im DFB-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Unsere Note (Saison-Durchschnitt): 3,10