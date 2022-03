Samstag gegen den SV Straelen : KFC Uerdingen bastelt am Team für die Oberliga

Krefeld Vom Abstieg redet bei den Uerdingern keiner, aber die Weichen für die Oberliga werden gestellt. Vor dem Spiel gegen Strealen erklärt Trainer Alexaner Voigt, warum es wichtig ist, sich gut aus der Fußball-Regionalliga zu verabschieden.

All dessen sind sich Trainer Alexander Voigt und der Sportliche Leiter Patrick Schneider bewusst, die längst die kommende Saison in den Blick genommen haben. „Für und und unser Innenleben geht es darum, dass wir es so weitermachen wie in den zurückliegenden Wochen“, erklärt der Coach. „Egal, wie die Mannschaft in der kommenden Saison aussieht, egal, in welcher Liga sie spielt, wir wollen die Saison mit einem guten Gefühl beenden. Es gibt Beispiele genug, wo Mannschaften das laufen lassen und dann mit einer ganz schweren Hypothek in die neue Saison starten. Es geht um das Gefühl, dass wir mit in die Sommerpause nehmen. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, was in den nächsten neun Spielen passiert.“ Patrick Schneider pflichtet dem bei: „Dass sind wir auch unseren vielen treuen Fans schudig. Es geht auch darum, wie man so eine Sache beendet. Das hat die Mannschaft in den letzten Wochen gezeigt, dass sie dran bleibt.“