Top-Einkauf will Fortuna verlassen : Ducksch sucht neuen Klub

Düsseldorf Der Stürmer ist Fortunas Rekordeinkauf in der Vereinsgeschichte. Doch er passt nicht ins System. Jetzt will der 25-Jährige weg – zumindest vorerst.

Im Januar sitzt Marvin Ducksch am Pool im Teamhotel von Fortuna beim Trainingslager in Marbella. Er erzählt von seinen Anlaufschwierigkeiten in der Hinrunde. Und davon, dass er nun angreifen will – im übertragenen Sinne und wortwörtlich. Auch seine Teamkameraden reden den 25-Jährigen stark. Trainer Friedhelm Funkel schenkt ihm schließlich das Vertrauen zum Rückrunden-Auftakt in Augsburg. Und Ducksch zahlt es zurück, macht ein Tor beim 2:1-Sieg. Nicht wenige Beobachter denken, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt geht es bergauf. Doch Ducksch spielt nur noch in den beiden darauffolgenden Spielen gegen Leipzig (0:4) und in Hoffenheim (1:1) von Beginn an. Danach darf er nur noch 41 Minuten in Teilzeitarbeit ran. Deshalb wurde der Stürmer vor wenigen Wochen bei Sportvorstand Lutz Pfannenstiel vorstellig. Duckschs klare Botschaft: Ich will weg. Er ließ aber auch durchblicken, dass er mit dem Kapitel Düsseldorf noch nicht endgültig abgeschlossen hat.