Gül und Pledl in der Relegation : Zwei Fortunen sind noch im Einsatz

Im Oktober 2018 im Fortuna-Training: Gökhan Gül. Foto: Falk Janning/Falk janning

Düsseldorf Während fast der gesamte Kader schon im Urlaub ist, müssen zwei Fortunen noch in einem Pflichtspiel ran. Gökhan Gül und Thomas Pledl spielen heute Abend in der Relegation um die Zweitklassigkeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Patrick Scherer Von Patrick Scherer Patrick Scherer (erer) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post. Autorendetails aufklappen Über Aschaffenburg und Duisburg führte den gebürtigen Mittelfranken der Weg nach Düsseldorf. Dort berichtet er derzeit vor allem über jegliche Geschehnisse rund um Fußball-Bundesligist Fortuna. zum Autorenprofil

Die meisten Profis der Fortuna genießen derzeit ihren Urlaub. Nach dem Kurz-Trip einiger Spieler nach Ibiza steht nun bei vielen Familien-Urlaub an. Andere, wie der Pole Dawid Kownacki, sind mit ihrer Nationalelf unterwegs. Doch zwei Akteure haben noch ein wichtiges Pflichtspiel mit ihrem jeweiligen Verein vor der Brust: Gökhan Gül und Thomas Pledl.

Wenn am Dienstagabend (18.15 Uhr, live im ZDF) der FC Ingolstadt den SV Wehen Wiesbaden empfängt, sind auch zwei Düsseldorfer mit dabei. Bei den Hausherren steht noch Thomas Pledl in Diensten. Ab dem 1. Juli ist der 25-Jährige dann aber ein Fortune. Der Mittelfeldspieler war Anfang April der erste offiziell vermeldetet Zugang für die kommende Bundesliga-Saison.

Ihm Gegenüber steht am Dienstag Gökhan Gül, der seit Ende Januar von der Fortuna an den Drittligisten aus Wehen ausgeliehen ist. Auch der 20-Jährige ist ab dem 1. Juli wieder offiziell Fortune.

Gül sollte in Wiesbaden vor allem Spielpraxis sammeln. Das ist ihm vor allem am Ende der Rückrunde gelungen. In den letzten sechs Ligapartien stand der Innenverteidiger immer in der Startelf, wenn er einsatzfähig war. Nur ein Spiel verpasste er wegen einer Gelbsperre. So lief der deutsch Juniorennationalspieler mit türkischen Wurzeln auch im Relegations-Hinspiel auf, wurde nach 86 Minuten ausgewechselt – um beim Stand von 1:2 eine weitere Offensivkraft zu bringen.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus dem Sport: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Pledl stand in Wiesbaden am Freitag für den Zweitligisten aus Oberbayern die kompletten 90 Minuten auf dem Platz. Als rechter Mann in einer Mittelfeld-Viererkette bereitete er den wichtigen Führungstreffer durch Dario Lezcano in der ersten Spielminute vor.

Auch am Dienstag hoffen natürlich beide, dass sie im allerletzten Spiel der Saison in der Startelf stehen werden und ihrem Team dabei helfen können, das Ziel Zweite Liga zu erreichen. Beim Trainingsauftakt am 28. Juni in Düsseldorf werden sich der Relegations-Sieger und der -Verlierer dann wiedersehen und im gleichen Trainingsshirt auflaufen.