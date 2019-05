Mögliches Leihgeschäft mit Schalke 04 : Stürmt Bernard Tekpetey bald für Fortuna?

Düsseldorf Fortuna steht offenbar kurz vor der Verpflichtung eines schnellen Außenstürmers. Bernard Tekpetey soll laut Medienberichten vom FC Schalke 04 ausgeliehen werden. Die Königsblauen haben den 21-Jährigen erst am Freitag vom SC Paderborn zurückgeholt.

In der vergangenen Saison lief Tekpety noch in der 2. Bundesliga für den SC Paderborn auf und war dort mit zehn Treffern in 32 Spielen maßgeblich am Aufstieg des SCP in die Bundesliga beteiligt. Die Ostwestfalen bestätigten den Abgang des Ghanaers am Samstagmittag.