Trotz Stöger-Ausfalls : Fortuna hatte Glück mit dem Verletzungspech

Marcel Sobottka humpelt im Januar im Testspiel gegen Emmen vom Platz. Foto: CHRISTOF WOLFF

Düsseldorf Der Schock über den Kreuzbandriss bei Kevin Stöger sitzt noch tief. Zumindest während der Saison hielten sich schwere Verletzungen bei Fortuna aber in Grenzen. Düsseldorf belegt Platz acht bei den Ausfallzeiten.

Patrick Scherer Von Patrick Scherer

Wenn es überhaupt etwas Positives an der schweren Verletzung von Kevin Stöger gibt, ist es vielleicht der Zeitpunkt. In den Schlussminuten am letzten Spieltag beim 2:1 gegen Hannover 96 riss beim 25-Jährigen das Kreuzband. Nun stehen immerhin fünf Wochen Sommerpause an, die in die Ausfallzeit eingerechnet werden können. Wenn es gut läuft, verpasst Stöger so „nur“ die 17 Hinspiele der Bundesliga-Saison 2019/20. In der abgelaufenen Spielzeit stand Fortuna in der Statistik der verletzten Spieler auf einem gesicherten Mittelfeldplatz.

Die Internetseite „fußballverletzungen.com“ hat die Ausfallzeiten der vergangenen 34 Bundesliga-Spieltage berechnet. Fortuna steht in der Tabelle der 18 Klubs auf dem achten Rang. Die gesamte Ausfallzeit beträgt 1612 Tage, die durchschnittlichen Ausfalltage pro Spieler 50,38.

Es gab nur drei Spieler bei den Düsseldorfern, die aufgrund von Verletzungen gar nicht in der Lage waren, ein Saisonspiel zu absolvieren, darunter zwei Torhüter: Raphael Wolf fällt seit Mitte September mit einer Nackenverletzung, die zu Schwindel und Gleichgewichtsstörungen führte, aus. Tim Wiesner fiel die gesamte Spielzeit wegen einer Leisten- und dann einer Schulter-OP aus. Zudem zog sich Linksverteidiger Diego Contento in einem Testspiel gegen den KFC Uerdingen während der Länderspielpause im September einen Kreuzbandriss zu. Er kehrte erst im Frühjahr ins Mannschaftstraining zurück und will in der kommenden Saison angreifen.

Eine weitere langwierige Verletzungspause hatte unter anderem Andre Hoffmann (Folgen einer Gehirnerschütterung), der 15 Spiele in der Hinrunde verpasste. Oliver Fink (Muskelfaserriss) fehlte in den ersten zehn Saison spielen, Jean Zimmer (Außenbandriss im Sprunggelenk) in den letzten zwölf. Zudem fiel Marcel Sobottka gleich drei Mal länger aus, insgesamt 17 Partien: Sechs Spiele wegen einer Patellareizung, sechs Spiele wegen eines Bänderisses im Sprunggelenk und nochmal die letzten fünf Partien wegen eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich.