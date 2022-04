Fortunas Trainer in Ekstase : So erklärt Thioune seinen irren Jubellauf gegen Rostock

Düsseldorf Den Heimsieg gegen Hansa Rostock feierten nicht nur die Fortuna-Spieler ausgelassen. Auch Daniel Thioune mischte in der Jubeltraube ordentlich mit. Was der Trainer zu seinem Sprint nach dem 3:0 sagt. Und ob er glaubt, dass er diese Saison ungeschlagen beenden kann.

Manchmal müssen Emotionen einfach raus. So auch beim Tor zum 3:0-Endstand der Fortuna gegen Hansa Rostock durch Khaled Narey. Die gesamte Mannschaft feierte ihren Top-Scorer an der Eckfahne vor den eigenen Fans. Und auch Trainer Daniel Thioune war mittendrin. Fortunas Coach setzte zum Sprint an und jubelte nach dem feststehenden Sieg ausgelassen mit seinen Spielern.

Der 47-Jährige trägt sein Herz nicht nur oftmals auf der Zunge. Er kann seine Emotionen auch nicht immer zurückhalten. Soll und will er auch gar nicht. Ein solcher Ausbruch macht ihn schließlich äußert nahbar – sowohl für seine Spieler als auch für die Fans.

Acht Spiele ist Thioune nun in Amt und Würden. Kein einziges hat er bislang verloren. Eine herausragende Quote. Bleibt er mit Fortuna in dieser Saison tatsächlich gänzlich ohne Pleite? „Mir geht es nicht darum, dass ich eine Saison ohne Niederlage zu Ende bringe“, sagt Thioune. „Ich möchte jedes Spiel gewinnen. Das ist mir in den vergangenen Wochen nicht gelungen. Daher erübrigt sich die Frage, ob ich ungeschlagen bleiben möchte.“

Nach zuletzt drei Unentschieden in Folge, in denen Fortuna jeweils auch als Sieger vom Platz hätte gehen können, fiel nach dem Dreier gegen Rostock viel Ballast ab. Natürlich auch bei Thioune, der seine Freude über den Sieg durch seinen Sprint zu kanalisieren versuchte. „Sonst musste ich immer die Frage beantworten, warum wir Nackenschläge kriegen. Das war der Moment, wo ich dann selber mal ordentlich Nackenschläge verteilen durfte. Als ich in den Kreis der Spieler rein bin, habe ich gut zugeschlagen“, erklärt der Trainer am Tag danach mit einem Lächeln auf den Lippen. „Das ist dann einfach so ein Moment, wo der Trainer auch mal Spieler ist. Das 3:0 hat schon Bock gemacht.“

Und auch beim zwischenzeitlichen 2:0 durch Shinta Appelkamp war Thioune kaum zu halten – auch wenn er es da noch vorzog, in seiner Coaching-Zone zu bleiben. Das Zusammenspiel mit den Fans beherrscht er aber sehr gut. Und so jubelte er demonstrativ in Richtung der Fortuna-Anhänger. „Beim 2:0 war es auch der richtige Zeitpunkt für einen besonderen Moment. Und wenn Shinta ein Kopfballtor macht, dann fühlt sich das schon richtig gut an“, sagt er. „Ich freue mich über alle Tore, manchmal eher innerlich. Aber gestern musste es einfach raus. So bin ich halt.“