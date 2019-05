Schwere Verletzung beim Mittelfeldspieler : Stögers Kreuzbandriss schockt Fortuna

Gefrustet: Fortunas Mittelfeldspieler Kevin Stöger. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Kevin Stöger zieht sich im Spiel gegen Hannover eine schlimme Verletzung zu. Der Verein sagt ihm trotzdem die volle Unterstützung zu.

Weiterleiten Drucken Bernd Jolitz Patrick Scherer Vonund Bernd Jolitz Autorendetails aufklappen Bernd Jolitz (jol) ist verantwortlicher Redakteur für das Ressort Düsseldorfer Sport der Rheinischen Post. zum Autorenprofil Patrick Scherer Patrick Scherer (erer) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post. Autorendetails aufklappen Über Aschaffenburg und Duisburg führte den gebürtigen Mittelfranken der Weg nach Düsseldorf. Dort berichtet er derzeit vor allem über jegliche Geschehnisse rund um Fußball-Bundesligist Fortuna. zum Autorenprofil

Die Szene sah schon im Stadion nicht gut aus, aber mit solch einer üblen Diagnose hätte dann doch fast niemand gerechnet. Kurz vor dem Abpfiff der letzten Saisonpartie gegen Absteiger Hannover 96 (2:1) musste Fortuna Düsseldorfs Mittelfeld-Regisseur Kevin Stöger verletzt ausgewechselt werden. Einzig Sportvorstand Lutz Pfannenstiel hatte da schon eine böse Vorahnung. Am Sonntagnachmittag folgte dann die bittere Nachricht: Der Österreicher hat sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. „Es ist ein Schock für uns alle. Der Junge ist natürlich völlig am Boden zerstört“, sagte Pfannenstiel im Gespräch mit unserer Redaktion.

Rund ein halbes Jahr wird der 25-Jährige damit pausieren müssen. „Ich habe Kevin in einem persönlichen Gespräch die volle Unterstützung des gesamten Vereins zugesichert“, erklärte Fortunas Sportvorstand und kündigte dazu an: „Wir setzen auch in Zukunft auf ihn und wollen seinen Vertrag langfristig verlängern. Wir befinden uns dabei seit einiger Zeit in sehr guten Gesprächen.“ Die Verletzung habe darauf keinerlei Einfluss.

Für Stöger, dessen Vertrag in Düsseldorf noch bis zum 30. Juni nächsten Jahres läuft und eine Ausstiegsklausel in Höhe von 2,5 Millionen Euro enthält, dürften sich damit alle Optionen auf einen vorzeitigen Wechsel zerschlagen haben. Der frühere Stuttgarter und Lauterer war nach seinen starken Leistungen in dieser Saison sogar mit Klubs wie der AS Rom in Verbindung gebracht worden.

Stöger war vor der Saison vom VfL Bochum zur Fortuna gekommen. Zu Beginn der Saison hatte der Mittelfeldspieler, der sich selbst als „Achter“ sieht, einen etwas holprigen Einstand, saß oftmals auf der Bank. Die Wende kam für Stöger – wie für die gesamte Mannschaft – mit dem 4:1-Sieg gegen Hertha BSC im November.

Stöger wurde immer mehr zum Dreh- und Angelpunkt in Fortunas Spiel, lernte vor allem, sich im richtigen Moment vom Ball wieder zu trennen und nicht immer direkt den entscheidenden Pass spielen zu wollen. Obwohl ihm das auch gelang: Wie beim 2:1 gegen Borussia Dortmund, als er den Ball traumhaft zu Dodi Lukebakio in die Gasse spielte. Sieben Torvorlagen und ein Tor hat Stöger zum Klassenerhalt beigetragen – ebenso wie eine herausragende läuferische Leistung. Nicht selten war er unter den Top-Bundesligaspielern mit den meisten gelaufenen Kilometern. Zuletzt lief Stöger am 31. Spieltag gegen Werder Bremen 12,7 Kilometer und damit mehr als alle anderen in der Liga.