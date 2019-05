1:1 im Testspiel : Fortunas Hilfe für Chemie Leipzig

Leipzig Um für eine Flutlichtanlage zu spenden, ist Fortuna Düsseldorf zu einem Testspiel bei Chemie Leipzig angetreten. Das letzte Spiel der Saison endete 1:1.

Sogar etwa 100 Unentwegte aus Düsseldorf sind dabei, als Fortunas Bundesliga-Kicker am Mittwochabend im altehrwürdigen Adolf-Kunze-Sportpark bei Chemie Leipzig zu einem Benefizspiel auflaufen. Mit 1:1 (1:0) trennt sich der Bundesligist von der BSG, die 1951 und 1964 DDR- Meister war und aktuell die fünftklassige Oberliga anführt. Das sportliche Ergebnis spielte für beide Seiten freilich überhaupt keine Rolle und war absolute Nebensache. Es ging um den Spaß an der Sache, und vor allem um die Kampagne „Flutlicht für Leutzsch“, wofür die Leipziger aus dem Stadtteil Leutzsch bisher rund 150.000 Euro gesammelt haben.

Dank der Truppe von Trainer Friedhelm Funkel wurde dieser Betrag nun noch einmal kräftig aufgestockt: Denn 3111 Besucher kamen in das bald 100 Jahre alte Stadion. Da die Fortunen zu dem Kick antraten, ohne auch nur einen Cent zu verlangen, gingen die Einnahmen aus dem Eintrittskartenverkauf komplett in die Kasse zum Bau der dringend benötigten Lichtmasten.

Fortunas Fans reisten mit dem Spiel in die ostdeutsche Fußballgeschichte. Denn die sympathischen Fans des Gastgebers, die die grün-weißen Schals mit dem Aufdruck „von unten geliebt, von oben gehasst“ trugen, erzählten mit Begeisterung und Stolz von ihrer BSG „Schämmie" aus Leutzsch, die vor der Wende im Gegensatz zum Stadtrivalen Lokomotive keinerlei Privilegien hatte. Der Staatssicherheit waren die Begeisterung und die prowestliche Stimmung bei den Spielen von Chemie überhaupt nicht recht. Und so pfiffen die Schiedsrichter in der Regel extrem parteiisch gegen die kampfbetonten Leutzscher. Und das führte regelmäßig zu Platzstürmen der aufgebrachten Chemie-Fans. In der Saison 1965/66 wurde aus Furcht vor dem fanatischen Publikum der erste Stadionzaun Deutschlands errichtet. So erzählen es die Chemie-Anhänger.