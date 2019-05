Experten-Urteil : Georg Koch adelt Fortuna-Torhüter Rensing

Düsseldorf Von 1991 bis 1997 machte Georg Koch 102 Erst- und Zweitligaspiele für Fortuna im Tor. Als Experte beurteilt er die Leistung der Düsseldorfer Torhüter in der abgelaufenen Saison – und fällt ein positives Urteil.

Michael hatte es nicht immer einfach. Mit dem Stempel als ehemaliger Bayern-Torhüter, der dort nicht mehr gebraucht wurde, herumzulaufen, ist eine schwere Last. Umso mehr freut es mich, dass er sich in den vergangenen Jahren so stabilisiert hat. Im Abstiegskampf brauchst du einen Torwart, der die Bälle hält und Punkte gewinnt. Das hat Michael in der vergangenen Spielzeit gemacht, vor allem in der Rückrunde.