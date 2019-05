Das RP-Saisonzeugnis : Fortunas Torhüter im Check

Düsseldorf Unser Saisonzeugnis für Fortuna Düsseldorf, erster Teil: Michael Rensing kommt aus seinem Wintertief gestärkt zurück. Seine Konkurrenten im eigenen Lager haben unglaubliches Verletzungspech.

In ihrer Geschichte hat Fortuna oft von besonderen Torhütern gelebt. Toni Turek, Wilfried Woyke, Jörg Daniel, Jörg Schmadtke, Georg Koch – die Liste ist lang. Michael Rensing gehört zweifellos auch darauf, doch seine persönliche Saison 2018/19 war kein gerader Weg. Seine Klubkollegen schrieben zudem Geschichten von schweren Verletzungen. Unser Saisonzeugnis.

Michael Rensing Es gab eine Phase in der Saison, da wuchsen bei manchem im Fortuna-Umfeld Zweifel am sonst so zuverlässigen Keeper. Der 35-Jährige schien plötzlich, trotz der grandiosen Comeback-Saison Fortunas, Probleme mit seinen Nerven zu bekommen. Beispiel: Die Partie beim SV Werder Bremen im Dezember. Die Düsseldorfer waren trotz schwachen Starts auf dem Weg zu einem Punktgewinn, als Rensing zweimal patzte – das Spiel ging 1:3 verloren.