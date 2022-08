2:0 gegen Straelen : Routinier Adam Bodzek führt Fortunas U23 zum ersten Heimsieg

Traf zur Führung für Fortunas U23: Adam Bodzek. Foto: Ja/Ralph-Derek Schröder

Düsseldorf Fortunas Regionalliga-Fußballer zeigten sich am Samstag im Vergleich zur Vorwoche deutlich verbessert und feiern gegen den SV Straelen den ersten Dreier vor den eigenen Fans. Vor allem ein alter Bekannter war maßgeblich daran beteiligt, dass die „Zwote“ auf die Siegerstraße einbog.

Von Christopher Baczyk

Die Sehnsucht nach einem Heimsieg war bei Fortunas Regionalliga-Fußballern groß. Saisonübergreifend konnte die „Zwote“ nur eines der letzten zehn Heimspiele gewinnen. Den letzten Sieg im Paul-Janes-Stadion feierte das Team von Trainer Nico Michaty am Ostersamstag gegen den KFC Uerdingen (0:1).

Am Samstag gab es dann aber nach dem Spiel endlich wieder Grund zur Freude. Die U23-Fußballer gewannen in Flingern vor 260 Zuschauern mit 2:0 gegen den punktlosen SV Straelen.

Trainer Nico Michaty hatte unter der Woche personelle Veränderungen im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach angekündigt und ließ seinen Worten Taten folgen. Insgesamt brachte er fünf neue Spieler. Unter anderem bot er auch Benjamin Böckle auf, der aus der Profi-Mannschaft aushalf. Notgedrungen musste Michaty auch auf der Torwartposition wechseln. Dennis Gorka hatte sich unter der Woche im Training bei den Profis am Knie verletzt. So kam Leon Klußmann, der erst im Sommer vom Oberligisten FC Kray nach Düsseldorf wechselte, zu seinem Pflichtspieldebüt für die Fortuna.

Der 20-Jährige erwischte einen ruhigen Nachmittag und legte einen unaufgeregten Auftritt hin. Von Beginn an zeigte sich die „Zwote“ verbessert im Vergleich zum Gladbach-Spiel, setzte die Gäste aus Straelen früh unter Druck und kam nach Ballgewinnen im Mittelfeld immer wieder zu Torchancen. Nach einer schönen Kombination legte Jona Niemiec den Ball rechts im Strafraum nochmal quer. Kevin Brechmann schloss ab – sein Schuss wurde aber im letzten Moment noch abgeblockt (5.). Wenig später schlenzte Hirschberger den Ball aus 20 Metern knapp rechts am Tor vorbei (7.). Nach etwas mehr als 20 Minuten scheitere Brechmann an Straelens Torwart Julius Paris.

Gäste-Trainer Sunday Oliseh war bis dato überhaupt nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und wechselte in der 33. Minute gleich doppelt. Doch auch danach blieb die Fortuna das bessere Team. Nur die Abschlüsse blieben ausbaufähig. So ging es torlos in die Pause, auch weil Gäste-Keeper Paris fünf Minuten vor der Pause die bis dahin beste Chance des Spiels vereitelte. Der Torwart fischte einen Kopfball von Marcel Mansfeld noch aus dem Eck.

Die Tore, die sich die „Zwote“ im ersten Durchgang verdient hatte, fielen dann in der zweiten Halbzeit. Nach einem hektischen Beginn war es der Routinier Adam Bodzek, der mit seinem Tor für Ruhe sorgte. Tom Geerkens brachte von der rechten Seite eine hohe Flanke in den Strafraum. Bodzek stieg im Zentrum hoch und köpfte den Ball aus acht Metern ins lange Eck. (62.). Nur vier Minuten später legte die Fortuna noch einen Treffer nach. Brechmann spielte einen schnellen Doppelpass mit Ephraim Kalonji und verwandelte dann trocken aus 18 Metern ins linke untere Toreck. Straelen versuchte es nochmal. Eine Viertelstunde vor Schluss konnte sich Fortuna-Keeper Klußmann dann auch das erste Mal richtig auszeichnen. Der Torwart hielt gleich zweimal stark gegen Straelens Offensivspieler Said Harouz. Wenige Minuten vor dem Ende sah Jona Niemiec noch die Rote Karte wegen Nachtretens (82.). Den ersten Heimsieg der Saison ließ sich die Fortuna aber auch in Unterzahl nicht mehr nehmen.

