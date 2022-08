Team drehte Sieger-Videos für ihn : Diese gute Nachricht gibt es von Fortunas Betreuer

Düsseldorf Als es ihm nicht gut ging, hat die ganze Mannschaft zusammengestanden. Nach dem erfolgreichen Auftritt im Pokal in Offenbach etwa posierte das Team mit einem Fan-Banner mit einer Botschaft für den erkrankten Mitarbeiter. Nun ist der Betreuer zurückgekehrt.

In Magdeburg hat die Reise angefangen. 2:1 gegen den Aufsteiger. Fortuna hat sich nach dem Spiel zum Mannschaftsfoto versammelt. Vorneweg Cheftrainer Daniel Thioune. Der Blick von allen: absolut entschlossen. Was die allermeisten in diese Momentaufnahme hininterpretiert hatten: Da ist ein Team, das den Augenblick des Triumphs festhalten will.

Die allermeisten dachten sich selbst bei diesem Satz noch nicht viel. Maximal, wie nett es von Thioune und dem Team ist, auch an jene zu denken, die gerade fehlen. Auch nach dem gewonnenen Heimspiel gegen Paderborn die gleiche rührende Geste, wie beim Pokalerfolg in der ersten Runde gegen Offenbach, als die Mannschaft mit einem Fan-Banner posierte.

Mit ihren Videos für Kriszio hatte sich der Zweitligist einige Sympathien in der Fußballszene verdient. So auch beim Pokalspiel in Offenbach: Grundsätzlich herrschte eine hitzige Atmosphäre auf dem Bieberer Berg. Die Fanszene von Fortunas Pokal-Gastgeber Kickers ist eben nicht die eines klassischen Viertligisten; die hessische Stadt hat weit besseren Fußball erlebt, in der Tradition des OFC sind große Emotionen tief verwurzelt. Und so kochte die Stimmung beim 4:1-Sieg der Gäste manches Mal hoch, flogen Gegenstände auf den Platz, und es wurde mächtig gepöbelt.