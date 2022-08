Flügelzange hat gefehlt : Darum gab es einen Fehlstart für Fortunas Stürmer-Trio

Düsseldorf Beim 2:2 gegen Greuther Fürth standen in der Startformation in Daniel Ginczek, Rouwen Hennings und Dawid Kownacki gleich drei Stürmer. Doch die waren weitestgehend auf sich allein gestellt. Warum die taktische Ausrichtung von Daniel Thioune so nicht funktioniert hat. Welche Optionen es gibt.