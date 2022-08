Thioune zur Tabellenlage : Hier sieht sich Fortunas Trainer voll bestätigt

Düsseldorf Vor dem fünften Spieltag der Zweiten Liga liegen Platz eins und elf nur drei Punkte auseinander. Daniel Thioune wundert das gar nicht. Vor dem Gastspiel bei Eintracht Braunschweig am Samstag ordnet er die Tabellensituation im Allgemeinen und die der Fortuna im Besonderen ein.

Am Sonntagmittag ist Großkampftag im Ostseestadion von Rostock. Dann empfängt der FC Hansa den Erzrivalen FC St. Pauli, was schon grundsätzlich alle Ordnungskräfte im deutschen Norden in Alarmbereitschaft versetzt. Sportlich ist festzuhalten, dass Hansa mit einem Sieg punktgleich mit dem Tabellenführer der 2. Bundesliga sein könnte. Nicht weiter spektakulär? Doch – wenn man bedenkt, dass die Rostocker vor diesem fünften Spieltag nur Platz elf belegen.