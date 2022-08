Seven, Kalonji, Thissen : So schlägt sich das Nachwuchstrio in Fortunas U23

Fortunas Talent Justin Noah Seven (roter Dress). Foto: RP/Benefoto

Düsseldorf Drei Akteure sind in der Sommerpause aus der U19 in die „Zwote“ aufgerückt: Justin Seven, Ephraim Kalonji und Luca Thissen. Was Trainer Nico Michaty nach der Vorbereitung und den ersten zwei Saisonspielen über das Trio sagt – und wer bisher besonders überzeugt.